Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 6 июня 2023Бывший СССР

Украинцев попросили соблюдать тишину в вопросе контрнаступления

Замминистра обороны Украины попросила украинцев соблюдать тишину в вопросе наступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попросила сограждан соблюдать тишину в вопросе информирования о ходе контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ). Соответствующий ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

В опубликованном видео говорится, что «планы любят тишину», а наступление украинских войск «начнется не в соцсетях».

5 июня Маляр сообщала, что ВСУ перешли в контрнаступление. По ее словам, украинские военные пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать направление Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны отчиталось об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ
    Бывший завод IKEA возобновил работу
    Бритни Спирс обругали в сети за тренировку в кружевном платье и на каблуках
    У затопленного города Алешки под Херсоном загорелись леса
    Украинцев попросили соблюдать тишину в вопросе контрнаступления
    Врач прокомментировал идею о лечении отравления метанолом водкой
    Молодая жена Петросяна ответила на нападки хейтеров
    В Сингапуре застроят жильем территорию ипподрома со 180-летней историей
    Во Львове простятся с ликвидированным Бандерой
    Неуправляемый пассажир убежал от стюардесс и был пойман испуганными попутчиками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.