Украинцев попросили соблюдать тишину в вопросе контрнаступления

Замминистра обороны Украины попросила украинцев соблюдать тишину в вопросе наступления ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попросила сограждан соблюдать тишину в вопросе информирования о ходе контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ). Соответствующий ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

В опубликованном видео говорится, что «планы любят тишину», а наступление украинских войск «начнется не в соцсетях».

5 июня Маляр сообщала, что ВСУ перешли в контрнаступление. По ее словам, украинские военные пытаются вести наступательные действия на нескольких участках фронта, а их эпицентром должно стать направление Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).