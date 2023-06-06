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13:12, 6 июня 2023Мир

Британия раскритиковала подрыв Каховской ГЭС

Министр обороны Британии Клеверли назвал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением

Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС

Подрыв Каховской ГЭС можно назвать военным преступлением. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter.

«Разрушение Каховской плотины — отвратительный поступок. Умышленное нападение исключительно на гражданскую инфраструктуру — военное преступление», — написал он.

О разрушении станции стало известно утром 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.

По его словам, около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва. Жителей Новокаховского городского округа начали эвакуировать

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    Виктория Кондратьева
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