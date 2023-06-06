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18:51, 6 июня 2023Культура

Объявлены финалисты пятого сезона литературного конкурса «Класс!»

Объявлены 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На IX Книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Объявление финалистов прошло в нестандартном формате — Театр «РэПэТэ» представил мини-постановку по мотивам рассказов конкурсантов прошлых лет. Были выбраны рассказы на школьную тематику.

В пятом сезоне конкурса приняли участие более 13 000 школьников из 73 регионов страны, а региональными победителями стали 130 человек. Из 130 произведений члены жюри писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер выбрали 50 лучших рассказов. Их авторы будут присутствовать на Всероссийском финале, который состоится в Москве в сентябре.

«Класс!» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В основе конкурса лежит взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами.

Ранее стали известны итоги четвертого дня IX Книжного фестиваля «Красная площадь».

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