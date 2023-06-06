Объявлены финалисты пятого сезона литературного конкурса «Класс!»

Объявлены 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

На IX Книжном фестивале «Красная площадь» назвали имена 50 финалистов пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Объявление финалистов прошло в нестандартном формате — Театр «РэПэТэ» представил мини-постановку по мотивам рассказов конкурсантов прошлых лет. Были выбраны рассказы на школьную тематику.

В пятом сезоне конкурса приняли участие более 13 000 школьников из 73 регионов страны, а региональными победителями стали 130 человек. Из 130 произведений члены жюри писатели Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Ольга Славникова, Вадим Панов, Нина Дашевская и Яна Вагнер выбрали 50 лучших рассказов. Их авторы будут присутствовать на Всероссийском финале, который состоится в Москве в сентябре.

«Класс!» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. В основе конкурса лежит взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами.

Ранее стали известны итоги четвертого дня IX Книжного фестиваля «Красная площадь».