Аксенов оценил угрозу для Крыма из-за разрушения Каховской ГЭС

Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет

Угрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет. С такой оценкой ситуации выступил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

В то же время он допустил, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Сейчас запасы воды в канале — около 40 миллионов кубометров, разъяснил Аксенов.

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 процентов, на данный момент имеют около 80 процентов наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — написал глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что в ближайшем будущем будет понятна динамика и возможные риски.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что не ожидает проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС.

6 июня стало известно, что при ударе по Каховской ГЭС, предположительно, применялась реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха». В результате были частично разрушены конструкции гидроэлектростанции, из-за чего под давлением воды рухнули три пролета.