Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:36, 6 июня 2023Среда обитания

После разрушения Каховской ГЭС допустили риск возникновения проблем с экологией

Гидролог допустил возникновение проблем экологии после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский допустил, что в после удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) существует риск возникновения экологических проблем локального характера. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Затапливает ниже находящиеся территории, потому что вода не успевает уходить по руслу Днепра. С точки зрения экологии глобально я не вижу здесь каких-то серьезных проблем для климата. Но для конкретных затопленных мест возможны проблемы локального характера», — заявил гидролог.

Копачевский также высказался по поводу снабжения Крыма водой. По его словам, на данный момент водоснабжению жителей ничего не угрожает. Эксперт также подчеркнул, что природа может приспособиться к различным изменениям экосистем, а вода найдет место для выхода.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
    Дочь актрисы Заворотнюк поделилась пляжным фото
    Володин заявил об уничтожении 8 немецких Leopard и 24 других танков ВСУ
    После разрушения Каховской ГЭС допустили риск возникновения проблем с экологией
    ФСБ уличила бывшего главу Минздрава Херсонской области в хищении зарплат
    Идентифицированы новые гены устойчивости к антибиотикам
    Шольц назвал разрушение Каховской ГЭС новым измерением в конфликте
    Генерал ВСУ раскрыл действия Украины после прорыва Каховской ГЭС
    Власти Новой Каховки заявили о невозможности ремонта Каховской ГЭС
    Володин заявил о рухнувшем плане «Барбаросса-2»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.