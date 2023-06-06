После разрушения Каховской ГЭС допустили риск возникновения проблем с экологией

Гидролог допустил возникновение проблем экологии после разрушения Каховской ГЭС

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский допустил, что в после удара по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) существует риск возникновения экологических проблем локального характера. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Затапливает ниже находящиеся территории, потому что вода не успевает уходить по руслу Днепра. С точки зрения экологии глобально я не вижу здесь каких-то серьезных проблем для климата. Но для конкретных затопленных мест возможны проблемы локального характера», — заявил гидролог.

Копачевский также высказался по поводу снабжения Крыма водой. По его словам, на данный момент водоснабжению жителей ничего не угрожает. Эксперт также подчеркнул, что природа может приспособиться к различным изменениям экосистем, а вода найдет место для выхода.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.