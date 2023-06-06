Украинская теннисистка удивилась желанию соперницы из Белоруссии пожать ей руку

Украинская теннисистка Свитолина удивилась желанию соперницы из Белоруссии пожать ей руку

Украинская теннисистка Элина Свитолина удивилась желанию белоруски Арины Соболенко пожать ей руку после окончания матча 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — заявила Свитолина.

Встреча Соболенко со Свитолиной прошла ранее 6 июня. Белорусская спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

2 июня Свитолина отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего круга на «Ролан Гаррос», а спустя два дня сделала то же самое после победы над представительницей России Дарьей Касаткиной в 1/8 финала. Украинская спортсменка объяснила это политическими мотивами, а зрители на трибунах освистали ее.