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17:10, 6 июня 2023Спорт

Украинская теннисистка удивилась желанию соперницы из Белоруссии пожать ей руку

Украинская теннисистка Свитолина удивилась желанию соперницы из Белоруссии пожать ей руку
Элина Свитолина

Элина Свитолина . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Украинская теннисистка Элина Свитолина удивилась желанию белоруски Арины Соболенко пожать ей руку после окончания матча 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да», — заявила Свитолина.

Встреча Соболенко со Свитолиной прошла ранее 6 июня. Белорусская спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

2 июня Свитолина отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего круга на «Ролан Гаррос», а спустя два дня сделала то же самое после победы над представительницей России Дарьей Касаткиной в 1/8 финала. Украинская спортсменка объяснила это политическими мотивами, а зрители на трибунах освистали ее.

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    Алексей Гусев
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