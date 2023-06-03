Еще одну украинскую теннисистку освистали за отказ от рукопожатий

«Чемпионат»: зрители освистали теннисистку Элину Свитолину за отказ жать руку Блинковой

Зрители освистали украинскую теннисистку Элину Свитолину после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего тура «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, зрители на трибунах корта имени Симоны Матье не поддержали спортсменку. Свитолина отправилась для рукопожатия к судье на вышке и не поприветствовала россиянку. Когда она развернулась, то в ответ услышала свист и неодобрительные возгласы.

Свитолина отказалась пожать руку россиянке Блинковой 2 июня. Встреча завершилась победой украинки со счетом 2:6, 6:2, 7:5. Спортсменка заявила, что причиной стали политические мотивы.

28 мая еще одну украинскую теннисистку — Марту Костюк — освистали за отказ жать руку белоруске Арине Соболенко. Соболенко заявила, что может представить реакцию с украинской стороны, поэтому не считает поступок неуважением к ней.