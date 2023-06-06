Эстония запретила ввоз в Россию партии шарикоподшипников

ERR: таможня Эстонии не допустила ввоз в Россию партии шарикоподшипников из-за санкций

Таможня Эстонии задержала на границе с Россией грузовик с прицепом с партией шарикоподшипников, которые попадают под санкции из-за возможности использования в оборонной промышленности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Налогово-таможенного департамента (НТД) республики сообщает портал ERR.

У водителя были документы, позволяющие пересекать границу, но сотрудники заподозрили, что товар может быть запрещен к ввозу. После проверки обнаружилось, что груз содержал 7841 шарикоподшипник, 215 чехлов для шарикоподшипников, а также 2106 иных подшипников. Они используются в машиностроении, металлургии, автоматике и для военных нужд.

По словам руководителя сферы деятельности на внешней границе НТД Антс Кутти, это первая выявленная попытка провести шарикоподшипники в Россию с момента введения санкций. Декларировать грузы такого характера еще не пытались.

В конца мая стало известно, что в первом квартале 2023 года производство вагонов в России упало на 16 процентов в годовом выражении. Сильнее всего просел выпуск инновационных вагонов — минус 51 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Главной причиной эксперты называют дефицит кассетных подшипников.