Пластический хирург показал ягодицы бывшей жены Мамаева до операции

Хирург Тимур Хайдаров показал ягодицы бывшей жены футболиста Мамаева Аланы до коррекции

Российский пластический хирург Тимур Хайдаров показал ягодицы бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы до операции. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале издания Super.

Бывшая модель продемонстрировала на видео оголенную часть тела во время напряжения мышц. В размещенном ролике видно, что ягодицы Мамаевой деформировались и приобрели неестественные очертания. «Такая вот жесть. Что это вообще?» — возмутилась она.

Известно, что причиной внешних проблем с фигурой женщины стала резкая потеря веса, вследствие которой у нее началось провисание тканей ягодиц. При этом, как сообщала Мамаева, в течение шести лет у нее были установлены силиконовые импланты, которым потребовалась коррекция. В связи с этим она обратилась за помощью к пластическим хирургам.

В апреле Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. При этом подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.