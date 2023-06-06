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19:44, 6 июня 2023Ценности

Пластический хирург показал ягодицы бывшей жены Мамаева до операции

Хирург Тимур Хайдаров показал ягодицы бывшей жены футболиста Мамаева Аланы до коррекции

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский пластический хирург Тимур Хайдаров показал ягодицы бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы до операции. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале издания Super.

Бывшая модель продемонстрировала на видео оголенную часть тела во время напряжения мышц. В размещенном ролике видно, что ягодицы Мамаевой деформировались и приобрели неестественные очертания. «Такая вот жесть. Что это вообще?» — возмутилась она.

Известно, что причиной внешних проблем с фигурой женщины стала резкая потеря веса, вследствие которой у нее началось провисание тканей ягодиц. При этом, как сообщала Мамаева, в течение шести лет у нее были установлены силиконовые импланты, которым потребовалась коррекция. В связи с этим она обратилась за помощью к пластическим хирургам.

В апреле Алана Мамаева ответила хейтерам на критику фигуры и раскрыла свой вес. Бывшая модель поделилась снимком, где позировала боком к камере в кожаных юбке и топе. При этом подписчики решили, что блогерша выглядит болезненно худой. В свою очередь она ответила на подобные заявления юзеров, отметив, что у нее в организме наблюдался временный сбой, из-за которого вес упал до 46 килограммов.

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    Екатерина Ештокина
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