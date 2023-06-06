Очевидцы рассказали о затоплении Новой Каховки

Жители Новой Каховки описали ситуацию словами одни «паникуют», а другие «едут на дачу»

Несмотря на затопление, многие местные жители отказываются покидать Новую Каховку, не желая оставлять свои дома и хозяйство. Другие готовят вещи, собирают документы на случай экстренного отъезда. О происходящем в городе они рассказали в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

«Я без ноги полностью, инвалид. Живу одна на пятом этаже, — рассказала Анна. — Сегодня пошла на рынок за щавелем, попала под обстрел. Четыре обстрела было в течение 15 минут, один осколок возле головы пролетел. Пять сантиметров длиной. Все люди начали собираться, бегать, а мне нормально. Воды в городе много, но до нас пока не дошла. Если что, детский круг надую и поплыву».

Ольга (имя изменено — прим. «Ленты.ру») живет в частном доме. Женщина не хочет эвакуироваться, потому что боится оставить хозяйство.

У нас частный дом, очень страшно. На телефон пришло уведомление, что надо собрать вещи, деньги, документы. Но вроде это еще не эвакуация. Будем ли эвакуироваться, не знаю. У нас здесь хозяйство, страшно бросить Ольга жительница Новой Каховки

Те, кто уже уехал из города, переживают за родных, но многие, по их словам, отказываются покидать свои дома. Также отмечают, что горожане реагируют на происходящее по-разному: одних одолела паника, другие уже привыкли к постоянным ЧП.

«Я еще осенью уехал из Новой Каховки, новости узнаю только от друзей, которые там остались. И то сейчас связи нет. Утром была, говорили, что ночью были взрывы, а так особо ничего не писали. Вода шумит, люди реагируют по-разному. Кто-то паникует, кто-то совсем спокойно поехал на дачу», — рассказал Дмитрий (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

Ранее глава городской администрации Владимир Леонтьев сообщил, что Новая Каховка затоплена после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ранее Леонтьев также сообщил, что власти начали эвакуацию людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра. Их перевозят вглубь муниципалитета. Глава городской администрации также подчеркнул, что вода в районе прорыва плотины продолжает подниматься.