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16:29, 6 июня 2023Наука и техника

Названы совместимые с iOS 17 смартфоны Apple

Операционная система iOS 17 будет доступна на iPhone Xs и более новых смарфтонах

Фото: Ameen ALmayuf / Unsplash

Обновленная операционная система для iPhone будет доступна на устройствах с чипом A12 Bionic и более новых аппаратах. Об этом сообщается на сайте Apple.

После презентации iOS 17 представители корпорации назвали смартфоны, которые совместимы с актуальной ОС. Операционную систему получат iPhone Xs, iPhone XR, iPhone SE второго поколения и более новые девайсы. Таким образом, без поддержки останутся iPhone X, 8 и 8 Plus, вышедшие в 2017 году.

Также в компании рассказали, какие планшеты получат обновление до iPadOS 17. Апдейт будет доступен на iPad шестого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения, iPad Pro второго поколения и более новых гаджетах.

Запланированную для выхода на конец года macOS Sonoma могут установить пользователи iMac 2019 года, iMac Pro 2017 года, MacBook Air и MacBook Pro 2018 года, Mac Pro 2019 года, Mac Studio 2022 года, Mac mini 2018 года и более новых компьютеров. Операционная система для смарт-часов окажется доступной для Apple Watch Series 4, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra и более новых девайсов.

Американская компания Apple представила новые версии операционных систем для своих устройств на WWDC 2023. Доступная для iPhone iOS 17 получила новый дизайн экрана вызова, обновленные iMessage и AirDrop.

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    Андрей Ставицкий
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