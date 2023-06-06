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07:51, 6 июня 2023Экономика

Глава Philip Morris призвал установить дату запрета на сигареты

Глава Philip Morris Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты

Фото: Unsplash.com

Глава одной из крупнейших табачных компаний Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты, его слова приводит Daily Mail.

Он предложил установить сроки по аналогии с обязательством правительства Великобритании о прекращении продажи новых автомобилей на бензине и дизеле к 2030 году.

«Мы можем сделать то же самое с табачными изделиями», — указал Ольчак, добавив, что сигареты должны заменить вейпы.

По его мнению, сигаретам осталось место только в музеях, правительства мировых государств могут помочь табачным компаниям исследовать менее вредные альтернативы традиционному курению.

Ранее в мае Ольчак заявил, что Philip Morris International анонсировала постепенный отказ от производства традиционных сигарет в пользу менее вредных для здоровья продуктов. Он признался, что это решение вызвано желанием вернуть инвесторов, многие из которых стали отказываться от покупки акций табачной компании на фоне распространения стандартов ESG.

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    Марина Совина
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