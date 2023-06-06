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11:19, 6 июня 2023Россия

Житель приграничного российского села описал побег из-под обстрелов

Житель описал побег из обстреливаемой Новой Таволжанки фразой «лупили, что мама не горюй»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Житель приграничного села Новая Таволжанка Белгородской области, оказавшегося под обстрелами, описал побег фразой «лупили так, что мама не горюй». О том, как ему удалось спастись, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Пожилой мужчина, пожелавший остаться анонимным, уехал из села два дня назад. «Уехал на велосипеде до Маслова пристани. Ехал часа полтора, наверное. Хорошо, что еще жив остался — лупили так, что мама не горюй. Еду, и рядом снаряды ложатся, как будто по мне стреляют. Бог, наверное, помог. На остановке в Масловой пристани воды попил, только отошел, и снаряд прилетел, людей там было полно. Двое погибших», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Вспоминать и описывать обстановку в селе до его отъезда местный житель не захотел. Лишь охарактеризовал происходящее как «полный п***ц». Сейчас мужчина думает, вернуться в Новую Таволжанку, так как у него там остались куры, кролики и собака.

О том, что ВСУ обстреляли участок дороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 июня. Две женщины погибли — они находились в автомобиле, в который прилетел снаряд. Также пострадали восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

Ранее глава региона рассказал, что в находящейся под обстрелами Новой Таволжанке остались около 100 жителей. «Обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — пояснил Гладков. Он также выразил надежду на то, что после изменения ситуации власти смогут убедить людей покинуть населенный пункт.

Утром 5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Новая Таволжанка. Он отметил, что власти зафиксировали более 70 прилетов по территории села. Кроме того, более 15 снарядов ствольной артиллерии ударили по городу Шебекино.

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    Варвара Кошечкина
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