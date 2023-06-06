США решили оказать помощь Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Президент Байден: США намерены помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Администрация США намерена помогать Украине в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом во вторник заявил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.

Перед заседанием правительства главу государства спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — ответил он.