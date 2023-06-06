Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции США

Посольство РФ заявило, что новые санкции США вносят разлад в отношения многих государств

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале прокомментировало новые антироссийские санкции США и заявило, что они вносят разлад в отношения многих суверенных государств и представляют собой деструктивную линию.

В дипмиссии также указали, что США пытаются сеять раздор между Россией и партнерами, в первую очередь странами СНГ.

«Такие действия администрации вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела», — подчеркнули в посольстве.

Там отметили, что свидетельством тому является интерес дружественных Москве столиц к выстраиванию справедливой архитектуры международных отношений, чем и занимается Россия и ее союзники, в том числе на площадке БРИКС.

Ранее Минфин США расширил санкционный список, в который входят российские граждане, и включил туда еще семерых граждан РФ и одно юрлицо. Компания, против которой ввели санкции, — Perko Workshop Family, производящая керамику. На сайте ведомства уточняется, что он пытался дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии.

