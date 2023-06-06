Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 6 июня 2023Мир

Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции США

Посольство РФ заявило, что новые санкции США вносят разлад в отношения многих государств

Фото: Pixabay

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале прокомментировало новые антироссийские санкции США и заявило, что они вносят разлад в отношения многих суверенных государств и представляют собой деструктивную линию.

В дипмиссии также указали, что США пытаются сеять раздор между Россией и партнерами, в первую очередь странами СНГ.

«Такие действия администрации вызывают все большее отторжение у тех, кто пытается выстроить по-настоящему независимый внешнеполитический курс, защищенный от вмешательства во внутренние дела», — подчеркнули в посольстве.

Там отметили, что свидетельством тому является интерес дружественных Москве столиц к выстраиванию справедливой архитектуры международных отношений, чем и занимается Россия и ее союзники, в том числе на площадке БРИКС.

Ранее Минфин США расширил санкционный список, в который входят российские граждане, и включил туда еще семерых граждан РФ и одно юрлицо. Компания, против которой ввели санкции, — Perko Workshop Family, производящая керамику. На сайте ведомства уточняется, что он пытался дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Запад обвинили в попытках открыть новые фронты против России
    Порномодель рассказала о трудностях профессии
    В Германии заявили о поражении Польши в борьбе с Евросоюзом
    Франция выступила против предложения НАТО открыть офис в Токио
    Стала известна предварительная дата релиза российской игры «Смута»
    Назван самый негативный сценарий для Рунета
    Названы условия для блокировки YouTube в России
    Белый дом ответил на вопрос о поддержке США кандидатуры на пост генсека НАТО
    Посольство России прокомментировало новые антироссийские санкции США
    В США оценили подготовку ВСУ к контрнаступлению
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.