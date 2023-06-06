Врач раскрыл причину отравления россиян сидром

Нарколог Петров рассказал о необратимых последствиях отравления метиловым спиртом

Отравившиеся «Мистером сидром» россияне пострадали из-за содержания в напитке метилового спирта. Он является крайне опасным и сильным ядом. Даже если человеку повезет выжить после отравления, последствия для него будут необратимы. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

«Именно он является причиной отравлений. Метиловый спирт, предшественник этилового спирта, является очень сильным ядом. Причем опасны минимальные дозы метанола: 10 миллилитров достаточно, чтобы получить отравление, а 30 приводят к летальному исходу», — рассказал врач.

Симптомы при легкой форме отравления метанолом, по словам Петрова, схожи с похмельем: общая слабость, озноб, тошнота, головная боль. При более серьезном отравлении метанол в организме окисляется до формальдегида и вызывает нарушение зрения, в основном цветного, а впоследствии и вовсе временную слепоту.

Также поражаются сердечно-сосудистая система, нервная система, печень. Если человеку повезет, и он останется жив, последствия отравления будут для него необратимы Даниил Петров врач-нарколог

Врач подчеркнул, что даже после выздоровления и прохождения терапии патологические изменения в нервной системе неизбежны. Возможна также и неизлечимая печеночная недостаточность.

Кроме того, Петров предупредил, что отличить метанол по внешним признакам или по запаху в алкогольном напитке невозможно, так как он идентичен этиловому спирту.

«Существует некий антидот — этиловый спирт, его капают внутривенно. Если после употребления алкогольных напитков вы почувствовали первые симптомы отравления метанолом, пока вы ждете врачей, можно принять обычную водку, это может спасти ситуацию. Но при появлении первых подозрений на отравление метанолом необходимо срочно вызывать врачей, госпитализироваться, чтобы уменьшить токсическое влияние вещества», — заключил Петров.

Ранее стало известно, что в изъятом в Ульяновской области суррогатном сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни и здоровья потребителей. Всего было проведено 14 экспертиз. Они подтвердили повышенное содержание этих веществ в алкогольном напитке.