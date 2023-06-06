Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Brand Finance назвала «Манчестер Сити» самым дорогим футбольным брендом мира

Консалтинговая компания Brand Finance назвала рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Список доступен на сайте организации.

Лидером стал английский «Манчестер Сити», стоимость бренда которого за год возросла на 13 процентов — до 1,51 миллиарда евро. На втором месте расположился мадридский «Реал», который упустил первое место впервые за четыре года. Стоимость его бренда составляет 1,46 миллиарда евро.

Далее в рейтинге идут «Барселона» (1,37 миллиарда), «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» (по 1,36 миллиарда), ПСЖ (1,13 миллиарда), мюнхенская «Бавария» (1,1 миллиарда), а также лондонские «Арсенал» (0,91 миллиарда), «Тоттенхэм» (0,9 миллиарда) и «Челси» (0,86 миллиарда).

«Манчестер Сити» в мае стал победителем Английской премьер-лиги. Клуб третий раз подряд и девятый раз в истории выиграл чемпионат страны. 10 июня «Сити» сыграет с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов.

31 мая Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира. Лидером рейтинга стал «Реал», чья стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов. На втором месте расположился «Манчестер Юнайтед» — 6 миллиардов. Третье место заняла «Барселона» — 5,51 миллиарда.