Визажистка Гоар Аветисян раскрыла секрет идеальной фигуры, показав ее с разных ракурсов

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах (на данный момент публикация удалена) инфлюэнсерша предстала в зеленом боди и показала фигуру с разных ракурсов. Вначале она стояла боком к зеркалу с прямыми ногами и расслабленными мышцами корпуса, демонстрируя округлость в области талии. «После обеда я вообще стараюсь не смотреть на живот, а вы?» — поинтересовалась девушка.

Затем Аветисян согнула одну ногу в колене, напрягла живот и ягодицы и развернулась вполоборота, в результате чего пропорции ее тела визуально изменились. «Так что не гонитесь за картинкой в интернете», — обратилась блогерша к зрителям.

Ранее Гоар Аветисян показала внешность до похудения и пластики. На размещенных кадрах, снятых в 2016 году, инфлюэнсерша позировала, сидя у бассейна с распущенными волосами, торчащими в разные стороны. Она надела белую рубашку и накрасила губы красной помадой. При этом были видны объемные бедра девушки и складки на ее теле.