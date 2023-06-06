Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:15, 6 июня 2023Ценности

Гоар Аветисян раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях

Визажистка Гоар Аветисян раскрыла секрет идеальной фигуры, показав ее с разных ракурсов

Кадр: @goar_avetisyan

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян раскрыла секрет идеальной фигуры на фото в соцсетях. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных кадрах (на данный момент публикация удалена) инфлюэнсерша предстала в зеленом боди и показала фигуру с разных ракурсов. Вначале она стояла боком к зеркалу с прямыми ногами и расслабленными мышцами корпуса, демонстрируя округлость в области талии. «После обеда я вообще стараюсь не смотреть на живот, а вы?» — поинтересовалась девушка.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Затем Аветисян согнула одну ногу в колене, напрягла живот и ягодицы и развернулась вполоборота, в результате чего пропорции ее тела визуально изменились. «Так что не гонитесь за картинкой в интернете», — обратилась блогерша к зрителям.

Ранее Гоар Аветисян показала внешность до похудения и пластики. На размещенных кадрах, снятых в 2016 году, инфлюэнсерша позировала, сидя у бассейна с распущенными волосами, торчащими в разные стороны. Она надела белую рубашку и накрасила губы красной помадой. При этом были видны объемные бедра девушки и складки на ее теле.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Разрушение плотины Каховской ГЭС квалифицировали как теракт
    Стало известно о пережитом Федосеевой-Шукшиной инфаркте головного мозга
    На Украине заявили о невозможности наступления ВСУ по воде
    Политолог оценил шансы Кеннеди на победу в президентской гонке
    Названа опасность спуска Каховского водохранилища
    В Москве кинолог поселила трех собак в старом автомобиле
    Эксперт назвал комплекс упражнений в тренажерном зале для рельефных рук
    В далекой галактике впервые обнаружили органические вещества
    Гладков заявил об отсутствии противника на территории Белгородской области
    Зеленский опубликовал фото заседания СНБО с Залужным
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.