Россияне возжелали поезда со спа и кинотеатрами

Российские туристы хотели бы путешествовать на поездах с наличием библиотек, спа и бань

Россияне хотели бы ездить на туристических поездах с наличием панорамных окон, библиотек, удобных кроватей, спа, бань, фитнес-залов и мини-кинотеатров. Такие пожелания путешественников показал опрос, проведенный РИА Новости.

Туристка Наталья призналась, что мечтает о поездке на ретропоезде или, наоборот, на современном поезде со стеклянной или панорамной крышей. Она также предложила оборудовать отдельные комнаты для путешествующих с детьми или животными.

«Спортзал тоже было бы неплохо, а еще нужен вагон с нормальным баром и дискотекой», — рассказала о своих предпочтениях россиянка Елена.

Еще одна путешественница, Наталья, хотела бы, чтобы в поездах помимо вагона-ресторана была общая зона с библиотекой, мини-кинотеатром, местом, где можно проводить лекции, и спортивной зоной для игр в настольный теннис, мини-футбол, гольф и так далее.

При этом участница опроса Анастасия рассказала, что сделала бы в поездах отдельный зал для работы, место для детей и бассейн. «Спа с баней было бы идеально, но что-то я сомневаюсь, что это возможно», — посетовала она.

Ранее опоздавшим на поезд россиянам раскрыли способы вернуть деньги за билет. По словам специалистов, для этого необходимо обратиться в кассу станции, откуда выехал поезд. Если на момент обращения прошло от 20 минут до трех часов после отправки состава, средства за билеты просто вернутся на карту.