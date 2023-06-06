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00:18, 7 июня 2023Россия

В СПЧ попросили Минобороны перевести срочников из Белгородской области

Член СПЧ Мерзлякова попросила Минобороны перевести срочников из Белгородской области

Член Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмен из Свердловска Татьяна Мерзлякова обратилась к Министерству обороны России с просьбой перевести солдат срочной службы из Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Правозащитник пояснила, что получила много вопросов по поводу гибели троих солдат-срочников, проходивших учебную подготовку и погибших от управляемого снаряда, который попал в автобус. Еще семеро военнослужащих получили ранения, из них двое — тяжелые, — уточнила она.

Мерзлякова направила письмо первому заместителю министра обороны Валерию Герасимову, в котором попросила перевести, прежде всего, срочников, попавших под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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