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20:15, 6 июня 2023Россия

Три срочника погибли при обстреле Белгородской области

Омбудсмен Мерзлякова заявила о гибели трех срочников при обстреле Белгородской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

При обстреле Белгородской области погибли три солдата из Свердловской области, проходившие срочную службу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня много вопросов поступило по поводу гибели солдат-срочников в Белгородской области. Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят», — пояснила она.

Омбудсмен добавила, что еще семеро получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По ее словам, срочники служили в железнодорожном подразделении, находящемся в Екатеринбурге. В Белгородскую область их отправили в конце апреля. Мерзлякова также отметила, что первому замминистра обороны России Валерию Герасимову было направлено обращение с просьбой перевести солдат-срочников из Белгородской области.

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Ранее ЛДПР призвала признать участниками боевых действий солдат-срочников, оборонявших Белгородскую область. По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, защищавшим российский регион военнослужащим следует предоставить все причитающиеся по закону выплаты.

На территорию Белгородской области несколько раз пытались зайти диверсанты. С 22 по 23 мая в регионе действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсионно-разведывательной группы на территорию региона. В Минобороны России заявляли о блокировке и разгроме членов группировки.

4 июня диверсанты атаковали Новую Таволжанку Белгородской области. В Минобороны впоследствии отчитались, что подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта.

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