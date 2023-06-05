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10:38, 5 июня 2023Россия

Оборонявших Белгородчину срочников призвали признать участниками боевых действий

ЛДПР призвала признать участниками боевых действий оборонявших Белгородскую область солдат

Фото: Павел Колядин / ТАСС

ЛДПР призвала признать участниками боевых действий солдат-срочников, оборонявших Белгородскую область. С таким предложением выступил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его мнению, защищавшим Белгородчину военнослужащим следует предоставить все причитающиеся по закону выплаты.

«ЛДПР начала проработку соответствующего правового механизма. Обращаюсь к министерству обороны: необходимы совместные оперативные действия по этому вопросу», — написал Слуцкий.

Солдаты срочной службы, оборонявшие Белгородскую область, показали себя героями, заслуживающими самых высоких наград, подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

До этого сообщалось, что атаки диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний подросток. По сведениям Telegram-канала Mash, юношу задержали на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Во время досмотра в его телефоне нашли фото военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также подозрительные переписки.

На территорию Белгородской области несколько раз пытались зайти диверсанты. С 22 по 23 мая в регионе действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДР)Г на территорию региона. В Минобороны России заявляли о блокировке и разгроме членов группировки.

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    Анна Щербакова
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