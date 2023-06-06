ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по инфраструктуре в Херсонской области

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в Новоалексеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в поселке Новоалексеевка в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные выпустили по поселку четыре ракеты, три из которых были сбиты подразделениями противовоздушной обороны. «В результате удара получили разрушения здания ПТУ. Информация по жертвам уточняется», — добавил он.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что в результате ночных ударов ВСУ по Каховской гидроэлектростанции были разрушены задвижки, из-за чего вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению Днепра.