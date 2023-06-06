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20:31, 6 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии вынесли приговор выданной Россией активистке

Суд в Белоруссии приговорил выданную Россией активистку Пинчук к 12 годам лишения свободы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Минске вынес приговор 25-летней активистке Яне Пинчук, выданной Россией и обвиняемой в разжигании социальной вражды. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Белоруссии.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (свыше 1260 долларов — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в ведомстве.

Пинчук была арестована в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года. Ее обвинили в совершении преступлений по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Создание экстремистского формирования либо участие в нем» Уголовного кодекса Белоруссии.

Сообщалось, что девушка была администратором Telegram-канала, в котором публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных органов, а также «иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам».

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    Алевтина Запольская
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