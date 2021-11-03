В России арестовали администратора белорусского Telegram-канала

В России арестовали гражданку Белоруссии Яну Пинчук, которая на родине обвиняется в разжигании ненависти к сотрудникам милиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Василеостровский районный суд отправил 24-летнюю Пинчук в СИЗО до 10 декабря. Она обвиняется в совершении преступлений по статьям «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Создание экстремистского формирования, либо участие в нем» белорусского Уголовного кодекса.

Защита просила о более мягкой мере пресечения, так как в материалах дела отсутствует запрос об экстрадиции.

Яна Пинчук живет и работает в Санкт-Петербурге уже четыре года. По версии Следственного комитета Белоруссии, она была администратором Telegram-канала «Витебск 97%», в котором публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных органов, а также «иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам».

В мае 2021 года Пинчук объявили в розыск, в сентябре заочно арестовали, а задержали 1 ноября. На суде девушка заявила, что не совершала вменяемых ей преступлений, а кроме того, страдает хроническим гастритом, астмой и паническими атаками.