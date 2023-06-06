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17:37, 6 июня 2023Спорт

Украинскую теннисистку вновь освистали за отказ пожать руку на «Ролан Гаррос»

Украинку Элину Свитолину освистали за отказ пожать руку Арине Соболенко на «Ролан Гаррос»

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Зрители освистали украинскую теннисистку Элину Свитолину после того, как она отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после четвертьфинального матча «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, французские болельщики на трибунах корта не поддержали спортсменку. Свитолина отправилась для рукопожатия к судье на вышке и не поприветствовала белоруску. Когда она начала собирать вещи, то в ответ услышала свист и неодобрительные возгласы.

Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Белоруска впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Также болельщики вели себя и в прошлых матчах Свитолиной в Париже, когда украинка не стала пожимать руки россиянкам Анне Блинковой и Дарье Касаткиной. Их она победила в третьем и четвертом кругах.

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    Анастасия Борисова
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