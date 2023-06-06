Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каролина Мухова
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Ролан Гаррос (ж)
Новак Джокович
2:1
4-й сет
live
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Вероника Кудерметова
Завтра
15:00 (Мск)
Се Шувэй
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Енисей
Сегодня
15:00 (Мск)
Факел
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Родина
Сегодня
18:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
19:38, 6 июня 2023Спорт

Тренер назвал вредные спортивные привычки

Тренер Мусаев назвал слишком высокий объем нагрузок вредной спортивной привычкой

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Тренер высшей категории Максим Мусаев назвал вредные спортивные привычки. Его слова приводит Роскачество.

Мусаев не рекомендовал слишком высокий объем нагрузок, так как при перетренированности у спортсмена начинается бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость. Также он обратил внимание на то, что силовые тренировки с максимальными весами негативно влияют на суставы и перегружают центральную нервную систему.

Также тренер предостерег тех, кто пропускает разминку и растяжку. По его мнению, она поднимает температуру тела, а также прогревает мышцы и суставы. Последней вредной привычкой он назвал недостаток или избыток сна, которые могут привести к хроническому перенапряжению, перетренированности и избыточной усталости.

В феврале тренер по силовой подготовке и функциональному тренингу Виктор Колесников назвал виды спорта, от занятий которыми стоит воздержаться людям старше 40 лет. По его словам, для этого возраста нежелательны высокоинтенсивные тренировки и работа с большим весом.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС
    Россиянам перечислили исключающие вождение машины лекарства
    Зеленский заявил о планах подать иск в МУС против России из-за Каховской ГЭС
    Пластический хирург показал ягодицы бывшей жены Мамаева до операции
    Мальчика с тремя яичками прооперировали в Подмосковье
    Тренер назвал вредные спортивные привычки
    Туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море
    На Украине спрогнозировали проблемы с водой из-за прорыва на Каховской ГЭС
    Россиянина и гражданина Китая осудят за контрабанду янтаря в КНР
    Влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление Украины оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.