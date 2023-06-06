Тренер назвал вредные спортивные привычки

Тренер Мусаев назвал слишком высокий объем нагрузок вредной спортивной привычкой

Тренер высшей категории Максим Мусаев назвал вредные спортивные привычки. Его слова приводит Роскачество.

Мусаев не рекомендовал слишком высокий объем нагрузок, так как при перетренированности у спортсмена начинается бессонница, потеря аппетита и высокая утомляемость. Также он обратил внимание на то, что силовые тренировки с максимальными весами негативно влияют на суставы и перегружают центральную нервную систему.

Также тренер предостерег тех, кто пропускает разминку и растяжку. По его мнению, она поднимает температуру тела, а также прогревает мышцы и суставы. Последней вредной привычкой он назвал недостаток или избыток сна, которые могут привести к хроническому перенапряжению, перетренированности и избыточной усталости.

В феврале тренер по силовой подготовке и функциональному тренингу Виктор Колесников назвал виды спорта, от занятий которыми стоит воздержаться людям старше 40 лет. По его словам, для этого возраста нежелательны высокоинтенсивные тренировки и работа с большим весом.