Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
13:57, 14 февраля 2023Спорт

Тренер назвал нежелательные для людей старше 40 лет виды спорта

Тренер Колесников назвал бокс и ММА неподходящими для людей старше 40 лет видами спорта

Фото: Shutterstock

Тренер по силовой подготовке и функциональному тренингу Виктор Колесников назвал виды спорта, от занятий которыми стоит воздержаться людям старше 40 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, для этого возраста нежелательны высокоинтенсивные тренировки и работа с большим весом. «К таким спортивным дисциплинам можно отнести контактные виды спорта, например бокс и ММА, борьбу, кекусинкай. Также не подойдут после 40 лет экстремальные спортивные дисциплины, они могут привести к травмам тяжелой степени и даже летальному исходу», — рассказал тренер.

Материалы по теме:
«Польза пива — стереотип» Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
«Польза пива — стереотип»Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
10 февраля 2023
Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Одежда, разминка и крем.Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
25 января 2023

Колесников отметил, что риск для здоровья и жизни человека старше 40 лет при занятиях этими видами спорта увеличивается из-за снижения синтеза гормонов, нарушения обмена веществ, накопления хронических заболеваний, истощения костной ткани и профессиональных деформаций опорно-двигательного аппарата, а также вредных привычек.

4 февраля фитнес-тренер Лесли Максвелл раскрыла секрет сохранения молодости. 65-летний специалист рассказала, что противостоит старению с помощью силовых тренировок и правильного питания.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ негативно оценил возможности ВСУ на фронте
Армения передаст Азербайджану обновленный вариант мирного договора
В соседней с Россией провинции Китая заметили НЛО
Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат
Во Франции сочли бессмысленными поставки истребителей на Украину
Адвокат забыл убрать пистолет и умер от пулевого ранения во время МРТ
Мизулина предложила сделать творчество иноагентов народным достоянием
Володин призвал обсудить наказание для поливающих грязью Россию
В Шереметьево задержали прилетевшую из Омана россиянку с маслом каннабиса
Казахстан заменил Европе российский уголь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.