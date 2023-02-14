Тренер назвал нежелательные для людей старше 40 лет виды спорта

Тренер Колесников назвал бокс и ММА неподходящими для людей старше 40 лет видами спорта

Тренер по силовой подготовке и функциональному тренингу Виктор Колесников назвал виды спорта, от занятий которыми стоит воздержаться людям старше 40 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, для этого возраста нежелательны высокоинтенсивные тренировки и работа с большим весом. «К таким спортивным дисциплинам можно отнести контактные виды спорта, например бокс и ММА, борьбу, кекусинкай. Также не подойдут после 40 лет экстремальные спортивные дисциплины, они могут привести к травмам тяжелой степени и даже летальному исходу», — рассказал тренер.

Колесников отметил, что риск для здоровья и жизни человека старше 40 лет при занятиях этими видами спорта увеличивается из-за снижения синтеза гормонов, нарушения обмена веществ, накопления хронических заболеваний, истощения костной ткани и профессиональных деформаций опорно-двигательного аппарата, а также вредных привычек.

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