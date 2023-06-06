Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 6 июня 2023Бывший СССР

Названа возможная цель удара ВСУ по Каховской ГЭС

Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от неудач контрнаступления

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для отвлечения внимания от неудач при контрнаступлении. Возможную цель назвал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом "контрнаступлении"», — говорится в публикации.

Ранее Сальдо заявлял, что переселение большого числа жителей Херсонской области не потребуется после частичного разрушения гидроэлектростанции. Он считает, что происшествие на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в регионе.

Позднее стало известно о затоплении Новой Каховки. «Город затоплен», — констатировал глава городской администрации Владимир Леонтьев. 6 июня он также сообщил о разрушении задвижек Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Власти констатировали затопление Новой Каховки из-за прорыва плотины
    Стало известно о проблемах с выдачей виз россиянам для участия в Уимблдоне
    Разгул ураганного ветра в российском регионе попал на видео
    Появились кадры с затопленным дворцом культуры в Новой Каховке
    В США заявили об обнаруженных обломках НЛО неизвестного происхождения
    В Кривом Роге ограничат потребление воды
    В Херсонской области обвинили Киев в разрушении Каховской ГЭС
    Шольц прокомментировал прорыв плотины на Каховской ГЭС
    Раскрыты подробности о состоянии госпитализированной актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Летевший в США самолет резко сменил курс и приземлился в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.