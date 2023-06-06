Названа возможная цель удара ВСУ по Каховской ГЭС

Сальдо допустил, что ВСУ атаковали Каховскую ГЭС для отвлечения от неудач контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для отвлечения внимания от неудач при контрнаступлении. Возможную цель назвал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом "контрнаступлении"», — говорится в публикации.

Ранее Сальдо заявлял, что переселение большого числа жителей Херсонской области не потребуется после частичного разрушения гидроэлектростанции. Он считает, что происшествие на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в регионе.

Позднее стало известно о затоплении Новой Каховки. «Город затоплен», — констатировал глава городской администрации Владимир Леонтьев. 6 июня он также сообщил о разрушении задвижек Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.