В Херсонской области заявили об отсутствии необходимости в переселении жителей

Сальдо: переселение жителей в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС не потребуется

Переселение большого количества жителей Херсонской области не потребуется после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. «Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — сообщил Сальдо.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» заявила, что гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит ремонту. До этого власти Новой Каховки сообщили о разрушении задвижек Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению.