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11:31, 6 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили об отсутствии необходимости в переселении жителей

Сальдо: переселение жителей в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС не потребуется
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС

Переселение большого количества жителей Херсонской области не потребуется после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. «Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — сообщил Сальдо.

Ранее украинская компания «Укргидроэнерго» заявила, что гидроэлектростанция полностью разрушена и не подлежит ремонту. До этого власти Новой Каховки сообщили о разрушении задвижек Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. В результате вода неконтролируемо стала сбрасываться вниз по течению.

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    Кристина Есикова
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