Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 6 июня 2023Мир

Вашингтон заявил о наличии средств для помощи Киеву до осени

Белый дом: у Вашингтона достаточно финансирования для помощи Украине до текущей осени
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У Вашингтона достаточно финансирования для выделения помощи Киеву до текущей осени. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года», — сообщил он. Кирби добавил, что американская администрация запросит дополнительные средства у конгресса, если возникнет такая необходимость.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС
    Врач предупредил о неожиданном последствии курения
    В Крыму посадили украинский беспилотник средствами РЭБ
    Кулеба заявил о готовности ЕС помочь с последствиями повреждения Каховской ГЭС
    В Курской области нашли беспилотник «Азова»
    Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии
    Путин предложил использовать в такси и каршеринге только российские автомобили
    Число погибших от отравления сидром возросло до 29
    Белый дом оценил сообщения о причастности России к подрыву Каховской ГЭС
    Суд арестовал сжегшего 14-летнего москвича подростка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.