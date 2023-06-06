Вашингтон заявил о наличии средств для помощи Киеву до осени

Белый дом: у Вашингтона достаточно финансирования для помощи Украине до текущей осени

У Вашингтона достаточно финансирования для выделения помощи Киеву до текущей осени. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца текущего финансового года», — сообщил он. Кирби добавил, что американская администрация запросит дополнительные средства у конгресса, если возникнет такая необходимость.

