RusVesna сообщила о ликвидации офицера ГУР Украины подполковника Сокиринского

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Украинские власти сообщают о дате и месте прощания с офицером, однако умалчивают место его службы, говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ликвидации под Артемовском основателя экстремистской неонацистской организации «Белый легион» Мирослава Лазовского.

В мае российская армия уничтожила командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) (бывшей бригады «Азов», которая признана в России террористической и запрещена) 37-летнего Дмитрия Юденко.