Названы особенности установки разминирования «Метеорит»

Эксперт Дандыкин назвал УР-77 «Метеорит» эффективным средством для разминирования

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», которую применяют в ходе спецоперации, является эффективным средством для создания проходов в минных полях. Особенности машины назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, в России модернизировали советскую установку УР-77. Дандыкин отметил, что при необходимости ее можно использовать в качестве средства поражения. Установка, которую также называют «Змей Горыныч», запускает сотни килограммов взрывчатки.

«Это эффективное средство для разминирования минных полей. Применяется обеими сторонами, но у нас она более эффективная и отработанная. Радиус действия направлен на довольно узкий коридор, несколько сотен метров, а за счет детонации взрывчатки взрываются мины», — сказал эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к оружию на новых физических принципах.

В июле 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции.

