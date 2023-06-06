В Шебекино волонтеры рисковали жизнью ради спасения домашних животных

Власти Шебекино: волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнью под обстрелами

Работники администрации Шебекинского городского округа Белгородской области вместе с волонтерами ездят по домам и квартирам, чтобы накормить оставленных во время эвакуации домашних животных. Они навещают питомцев ежедневно, несмотря на обстрелы и угрозу жизни. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела работы со СМИ администрации Шебекинского городского округа Наталия Озерова.

В администрации сформирована отдельная группа из сотрудников, которые ездят с волонтерами по адресам. Они передвигаются на бронированном автомобиле, оснащены бронежилетами и касками. Однако это не гарантирует защиту от ранений или гибели. «Нам поступают заявки на кормление и вывоз, где это возможно. Заявок очень много», — подчеркнула Озерова.

Собеседница агентства отметила, что некоторых животных они вывозят, чтобы затем передать хозяевам в безопасном месте. Но многие питомцы, по словам собеседницы агентства, оказываются взаперти. В таком случае волонтеры перелезают через забор, если это возможно, либо просовывают еду под ним.