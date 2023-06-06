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13:13, 6 июня 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о введении военного положения в приграничных регионах

Пескову неизвестно о планах введения военного положения в приграничных регионах

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных регионах России. Слова пресс-секретаря президента передает ТАСС.

«Мне неизвестно об этом. Там работают специальные соответствующие службы, и военные, принимаются меры для наведения порядка», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о ситуации в Новой Таволжанке пресс-секретарь президента заявил, что не располагает соответствующей информацией.

5 июня на некоторых российских радиостанциях прозвучало якобы «обращение» президента Владимира Путина, в котором говорилось о введении военного положения на территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Сообщение такого рода, в частности, поступило от жителей Воронежа и Ростова. «Обращение» главы государства оказалось дипфейком.

Песков назвал трансляцию фейком, подчеркнув, что контроль над вещанием уже восстановлен. В Белгородской области опровергли появившиеся данные, подчеркнув, что цель сообщения — посеять панику среди жителей. Власти призвали сохранять спокойствие.

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    Анастасия Шейкина
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