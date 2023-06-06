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00:36, 6 июня 2023Россия

В Минобороны рассказали о новой попытке наступления ВСУ

Минобороны России заявило о наступлении ВСУ 5 июня на южнодонецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские военные отбили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что после перегруппировки ВСУ предприняли новую попытку наступления 5 июня в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Они сосредоточили свои усилия на времевском выступе южнодонецкого направления. Кроме того, ВСУ начали продвигаться в направлении совхоза «Октябрьский» и в новодонецком направлении.

«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился», — отметили в Мнобороны.

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    Марина Совина
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