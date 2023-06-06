Сносящий деревья и кровлю ураганный ветер в российском регионе попал на видео

Babr Mash: ураганный ветер и пылевая буря накрыли города в Забайкальском крае

Ураганный ветер и пылевая буря накрыли города в Забайкальском крае. Разгул стихии в российском регионе попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На появившемся ролике видно, как порывами ветра сносит деревья, кровлю зданий и заборы. Машины, оставленные на улицах, также получают повреждения.

По сведениям издания, скорость ветра в некоторых районах Забайкалья достигала 32 километров в час. Сведений о пострадавших не поступало.

Синоптики предположили, что потепление в российский регион придет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Норильске ураганный ветер сорвал крышу многоэтажного дома. Это произошло на улице 50 лет Октября.

Снесенная ветром часть кровли упала во двор дома. Люди не пострадали, но повреждения получили припаркованные машины.