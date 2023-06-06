В США показали слабость НАТО на примере Тайваня

Американский журналист Хинкл призвал помнить пример Украины при вооружении Тайваня

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал выступление кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Хинкл навал Рамасвами «самым глупым кандидатом в американской истории». Журналист также показал слабость НАТО на примере Тайваня и призвал помнить пример Украины при вооружении острова.

«Если размещение всех запасов НАТО на Украине не помешало российскому удару, то что заставляет этого идиота думать, что вооружение тайваньских гражданских лиц винтовками остановит Народно-освободительную армию Китая?» — задумался журналист.

В своем выступлении Рамасвами предложил вооружить жителей Тайваня винтовками AR-15 и научить их ими пользоваться. Такая мера поможет Пекину почувствовать «вкус американской исключительности».

Ранее Рамасвами раскритиковал военную помощь США Украине. По его мнению, Китаю выгодно продолжение украинского кризиса, потому что это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив военный потенциал США.