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11:38, 6 июня 2023Интернет и СМИ

В поведении Зеленского заметили странную деталь

Автор InfoBrics Лейрос заметил странную деталь в поведении президента Украины Зеленского

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уехал за границу во время тяжелого положение Вооруженных сил страны под Артемовском (украинское название — Бахмут). Странную деталь в поведении украинского лидера заметил журналист и политолог Лукас Лейрос. Об этом он написал в статье для издания InfoBRICS.

«Недавнее длительное международное турне Зеленского, предположительно, в поисках дипломатической поддержки, воспринималось как своего рода бегство», — высказался автор материала. По его мнению, отъезд украинского лидера из страны в трудные дни конфликта в Артемовске вызвал непонимание и неприятие.

Журналист выразил мнение, что для страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта, худшим исходом является бегство президента как труса или дезертира. Обозреватель также отметил, что Украина и Запад всеми силами хотят показать единство и сплоченность, но в действительности испытывают серьезные проблемы с внутренним управлением.

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Президент России Владимир Путин поздравил участников операции и пообещал, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

20 мая Зеленский прибыл в японскую Хиросиму для участия в саммите G7. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил европейское турне политика необходимостью собирать оружие для контрнаступления Киева.

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    Олег Давыдов
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