Стало известно о вероятных сбоях в расписании аэропорта любимого курорта россиян

Airporthaber: из-за затянувшегося ремонта в аэропорту Антальи ожидаются сбои в расписании

В скором времени аэропорт Антальи не сможет принимать и отправлять самолеты без серьезных сбоев в расписании из-за затянувшегося ремонта одной из взлетно-посадочных полос. О вероятных проблемах в работе авиагавани любимого курорта россиян стало известно Airporthaber.

Подрядчик приступил к ремонту полосы еще в мае. Ожидалось, что объект будет сдан к июлю, однако срок сдвинулся на конец августа. Продолжение работ, совпавшее с началом летнего туристического сезона в Турции, поставило авиакомпанию в затруднительное положение.

По данным издания, многие перевозчики рассчитывали увеличить количество рейсов в Анталью. Однако теперь из-за ограниченной пропускной способности воздушной гавани они видят два варианта развития событий: либо компаниям придется частично снять полетные программы, либо готовиться к постоянным задержкам вылетов.

На этом фоне представители туристического бизнеса Турции опасаются резкого падения турпотока. Поэтому предприниматели вместе с перевозчиками обратились в Минтранс страны и Главное управление аэропортов республики и призвали ведомства разобраться в ситуации.

Отмечается, что признаки будущего транспортного коллапса в анталийской авиагавани ощущаются уже сейчас. Так, после начала реконструкции скорость отправки воздушных судов упала почти на 10 процентов. На обслуживание одного рейса уходит примерно 93 минуты. Более того, снизились и показатели и по приему лайнеров. Пунктуальность прибытий сейчас составляет всего 22 процента, а средняя задержка вылетов — 62 минуты.

Ранее туристы пожаловались на горы мусора, грязные туалеты и антисанитарию в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен. В авиагавани турецкого города не проводят уборку.