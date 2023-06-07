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08:17, 7 июня 2023Мир

Британия попросит США создать экономический альянс военного типа

Премьер Британии попросит президента США о создании экономического альянса военного типа

Фото: Yui Mok / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросит президента США Джо Байдена создать экономический альянс военного типа, передает Daily Mail.

Уточняется, что британский политик вылетел в Вашингтон с двухдневным визитом, чтобы провести переговоры с американским лидером в Белом доме и встретиться с политиками и лидерами бизнеса. В статье сказано, что Сунак хотел предложить создать союз для противостояния угрозам со стороны Китая и России.

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    Анастасия Заикина
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