Британия попросит США создать экономический альянс военного типа

Премьер Британии попросит президента США о создании экономического альянса военного типа

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросит президента США Джо Байдена создать экономический альянс военного типа, передает Daily Mail.

Уточняется, что британский политик вылетел в Вашингтон с двухдневным визитом, чтобы провести переговоры с американским лидером в Белом доме и встретиться с политиками и лидерами бизнеса. В статье сказано, что Сунак хотел предложить создать союз для противостояния угрозам со стороны Китая и России.