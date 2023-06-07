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19:52, 7 июня 2023Россия

ЛДПР нашла архивное видео Жириновского со сравнением Ельцина и Путина

ЛДПР нашла архивное видео, на кадрах которого Жириновский сравнивает Ельцина и Путина

ЛДПР нашла архивное видео, на кадрах которого первый лидер партии Владимир Жириновский сравнивает политику последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, первого президента России Бориса Ельцина и его преемника на этом посту — Владимира Путина. Кадры опубликованы на YouTube-канале LDPR-TV.

На видео, озаглавленном «Жириновский о Путине! Уникальное видео из архива ЛДПР-ТВ», политик заявляет, что эпоха Путина отличается от правления Горбачева и Ельцина по двум основным параметрам — своей стабильностью, а также готовностью президента к диалогу с различными политическими и общественными силами.

Путин — он никаких шагов резких не сделал (...) Горбачев делал резкие шаги: перестройка, выборы, новые там какие-то референдумы, Ельцин — еще больше, и пошло-поехало. Сейчас за четыре года практически, кроме создания федеральных округов и изменения правил выборов в верхнюю палату [парламента], никаких резких шагов не было сделано. Люди за это благодарны

Владимир Жириновский

Первый глава ЛДПР отметил, что во время правления Горбачева ему ни разу не удалось увидеться с генсеком, а в годы президентства Ельцина — лишь дважды побеседовать с руководителем государства, и то, «только общим хуралом, колхозом» — вместе с другими лидерами политических партий.

В то же время, по словам Жириновского, Путин встречается практически со всеми, кто к нему обращается, и делает выводы из встреч с ними.

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«Он берет на карандаш — он всегда с блокнотом и старается делать пометки, [записывает] те мысли, которые высказывает его собеседник, старается ответить, старается вступить в дискуссию, не боится этого (...) Он дает свободу всем политическим партиям», — сообщил политик.

По его словам, в то время как Ельцин опирался исключительно на демократов, а Горбачев — на свою команду, Путин дает шанс всем политическим силам участвовать в жизни страны.

Все [партии] присутствовали, никому ничего не запрещалось. Это к нему [Путину] привлекало

Владимир Жириновский

ЛДПР не указала, в каком году было снято видео, однако судя по фразе Жириновского о «четырех годах», оно могло быть снято примерно на рубеже первого и второго срока президентства Владимира Путина.

31 декабря 1999 года Путин был назначен исполняющим обязанности главы государства. Его первый президентский срок длился с 2000 по 2004 годы, второй — с 2004 по 2008 годы.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел в архивах черновик с предсказанием Жириновского о будущем России. В записке был составлен список из четырех великих, по мнению политика, событий, одно из которых еще не произошло — воссоединение России в границах СССР к 2025 году. «Лента.ру» показала записку с предсказанием графологу Светлане Коваленко. По ее словам, вероятность того, что документ был написан рукой самого Жириновского, составляет 98 процентов.

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    Марк Леонов
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