На Бали массажист домогался подростка и довел ее до слез во время сеанса

Daily Mail: на Бали 26-летний массажист домогался подростка на сеансе и пошел под суд

На индонезийском острове Бали массажист домогался девочку-подростка и довел ее до слез во время сеанса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 26-летний Замзами Аулани Малик (Zamzami Aulani Malik) подверг сексуальному насилию 15-летнюю клиентку, имя которой не называется. После сеанса массажа девушка вернулась домой и рассказала о случившемся родственникам, с которыми отдыхала в Индонезии. Те, в свою очередь, подали заявление в полицию. Правоохранителям удалось быстро установить преступника и задержать его.

По данным издания, Малик работал в спа-центре Eden Green Spa массажистом всего три недели. Полицейские допросили еще пять свидетелей и предъявили мужчине обвинения. Он признал свою вину и пойдет под суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Родос туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.