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10:31, 7 июня 2023Россия

Иностранец получил в лицо у бара в Москве за нерусскую речь

«112»: британец получил в лицо у бара в Москве за то, что говорил не по-русски

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Гражданин Великобритании получил в лицо у бара в Москве за то, что говорил не по-русски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Иностранец отдыхал с друзьями в баре «13 Rules» на Краснобогатырской улице. Одному из посетителей не понравилось, что соседний столик говорит не по-русски. После небольшой словестной перепалки англичанин с компанией решили покинуть заведение, но недовольный оппонент вышел следом.

Завязалась потасовка, в ходе которой мужчина получил удар в глаз. Нападавший ушел по своим делам, а британец поехал в больницу. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В январе в тюменской налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна произошла драка. Композиция стала не только фоном, но и одной из причин конфликта.

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    Евгения Куликова
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