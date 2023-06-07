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05:37, 7 июня 2023Бывший СССР

Российская группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Минобороны сообщило, что группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех бригад ВСУ

Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла удар по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что на краснолиманском и сватовском направлениях были накрыты позиции 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск

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