Российская группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Минобороны сообщило, что группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех бригад ВСУ

Армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла удар по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что на краснолиманском и сватовском направлениях были накрыты позиции 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск