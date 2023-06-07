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04:09, 7 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Киева разместить бойцов ВСУ в школах и детсадах с детьми

РИА: ВСУ намерены начать размещать военнослужащих в школах и детсадах вместе с детьми

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Военные и гражданские власти Украины намерены размещать военнослужащих в школах и детсадах. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ.

По его словам, одновременно с этим в образовательных учреждениях планируется организовать дополнительные занятия, чтобы дети также находились в тех же зданиях. Таким образом командование хочет прикрыть «живым щитом» личный состав ВСУ от российских ударов.

Собеседник агентства уточнил, что подобные планы школ-казарм вынашиваются в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В мае глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что после уничтожения российской авиацией в Снигиревке нескольких подразделений ВСУ украинские военные боятся располагаться там на постоянной основе. По его словам, ВСУ используют этот населенный пункт только как перевалочный центр и логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. «На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику», — заявил Барбашов.

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    Марина Совина
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