Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии

Брат Саакашвили рассказал, что у экс-президента Грузии полгода назад родилась дочь

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Елизаветы Ясько полгода назад родилась дочь. Рождение ребенка подтвердил брат политика Давид Саакашвили украинскому изданию «Страна.ua».

«Да, это ребенок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребенка не видел», — рассказал он.

Ранее Ясько сообщила, что родила ребенка. «Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе», — написала она в соцсети и добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился паспортом гражданина Украины.

В апреле мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын находится в тяжелом состоянии и крайне истощен болезнью. По ее словам, он «превратился в скелет». Аласания также напомнила, что защита политика направила иск Европейскому суду после того, как грузинский суд отклонил просьбу выпустить экс-президента для лечения за границу.