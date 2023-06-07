В России исключили дефицит рыбы

Глава Росрыболовства Шестаков исключил дефицит рыбы в России

Дефицит рыбы в России исключен и в настоящее время, и в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Он напомнил, что по итогам 2022 года коэффициент самообеспеченности рыбной продукцией превысил 150 процентов, что означает полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Шестаков отметил, что даже в непростой ситуации прошлого года Россия увеличила производство аквакультуры на 8 процентов, а в текущем прирост оценивается примерно в 3-5 процентов.

Говоря об обеспеченности страны минтаем, глава Росрыболовства объяснил, что такой рыбы в России вылавливается в три раза больше, чем потребляется, поэтому и тут «никакого дефицита нет».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские рыбопромышленники пригрозили ростом цен на минтай, поскольку действующие лимиты по субсидиям на его перевозку с Дальнего Востока уже исчерпаны. Также сообщалось о возможном подорожании рыбы из-за изменений в таможенном законодательстве, в соответствии с которыми добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере 5 процентов и НДС в 10 процентов.