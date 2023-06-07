Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:24, 7 июня 2023Экономика

В России исключили дефицит рыбы

Глава Росрыболовства Шестаков исключил дефицит рыбы в России
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Camila Igisk / Unsplash

Дефицит рыбы в России исключен и в настоящее время, и в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Он напомнил, что по итогам 2022 года коэффициент самообеспеченности рыбной продукцией превысил 150 процентов, что означает полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Шестаков отметил, что даже в непростой ситуации прошлого года Россия увеличила производство аквакультуры на 8 процентов, а в текущем прирост оценивается примерно в 3-5 процентов.

Говоря об обеспеченности страны минтаем, глава Росрыболовства объяснил, что такой рыбы в России вылавливается в три раза больше, чем потребляется, поэтому и тут «никакого дефицита нет».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что российские рыбопромышленники пригрозили ростом цен на минтай, поскольку действующие лимиты по субсидиям на его перевозку с Дальнего Востока уже исчерпаны. Также сообщалось о возможном подорожании рыбы из-за изменений в таможенном законодательстве, в соответствии с которыми добытая в зонах действия международных договоров в исключительных экономических зонах рыба не будет признаваться продукцией ЕАЭС. В результате за нее придется платить ввозную пошлину в размере 5 процентов и НДС в 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ
    Трое пьяных мужчин избили россиянина и изнасиловали его супругу
    Ценам на жилье в России предсказали снижение
    Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси
    Свекольный сок сократил риск сердечных приступов у больных стенокардией
    Психолог предупредила москвичей об эффекте отложенного лета
    Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине
    Стало известно о переходе Месси в клуб из США
    В Греции соскучились по российским туристам
    Стало известно об участии ФБР в цензуре российских СМИ в американских соцсетях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.