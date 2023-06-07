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01:47, 7 июня 2023Бывший СССР

Военный эксперт раскрыл действия ВСУ после прорыва Каховской ГЭС

Военный эксперт Дандыкин: прорывом на Каховской ГЭС ВСУ надеялись отвлечь внимание России

Фото: Dmitriy Lyapunov / Globallookpress.com

Военный эксперт Василий Дандыкин ВСУ поделился мнением, для чего Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужен прорыв на Каховской ГЭС. Он считает, что таким образом ВСУ предприняли попытки отвлечь внимание России и выполнить хотя бы часть задач, поставленных на контрнаступление. Слова эксперта приводят «Известия».

По словам Дандыкина, противник пытался на белгородском направлении отвлечь силы РФ и морально подавить население. Это, как считает эксперт, означает, что сейчас ВСУ «пускаются во все тяжкие». «Делают все для того, чтобы хотя бы частично выполнить задачи, которые возлагали на пресловутое контрнаступление», — рассказал он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Екатерина Подвигина
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