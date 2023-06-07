Военный эксперт раскрыл действия ВСУ после прорыва Каховской ГЭС

Военный эксперт Дандыкин: прорывом на Каховской ГЭС ВСУ надеялись отвлечь внимание России

Военный эксперт Василий Дандыкин ВСУ поделился мнением, для чего Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужен прорыв на Каховской ГЭС. Он считает, что таким образом ВСУ предприняли попытки отвлечь внимание России и выполнить хотя бы часть задач, поставленных на контрнаступление. Слова эксперта приводят «Известия».

По словам Дандыкина, противник пытался на белгородском направлении отвлечь силы РФ и морально подавить население. Это, как считает эксперт, означает, что сейчас ВСУ «пускаются во все тяжкие». «Делают все для того, чтобы хотя бы частично выполнить задачи, которые возлагали на пресловутое контрнаступление», — рассказал он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.