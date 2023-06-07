Отчим Сапеги отреагировал на ее помилование
Помилование осужденной на шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги стало большой неожиданностью для членов ее семьи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал ее отчим Сергей Дудич. Он поблагодарил всех, кто участвовал в процессе со стороны как России, так и Белоруссии.
«Мы узнали, как и вы, десять минут назад о таком радостном событии в нашей жизни. На сегодня только слова благодарности всем, кто участвовал. [Президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] поступил... не знаю, как сказать... наверное, мудро. Отдельное спасибо губернатору [Приморского края Олегу Кожемяко], который не остался безучастен к малой частице Приморского края, которая там родилась когда-то и жила определенный этап своей жизни», — сказал он.
Она сама в легком шоке от того, что произошло. Это все было для нас всех неожиданностью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую суд республики ранее приговорил к шести годам тюрьмы. Девушку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.
Сапега поблагодарила Лукашенко, назвав помилование подарком для нее и ее семьи. Сразу после этого она покинула территорию Белоруссии, рассказал ее адвокат Антон Гашинский.
Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске по требованию Белоруссии. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.