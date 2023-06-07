Отчим Сапеги отреагировал на ее помилование

Отчим Софьи Сапеги назвал ее помилование неожиданным

Помилование осужденной на шесть лет в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги стало большой неожиданностью для членов ее семьи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал ее отчим Сергей Дудич. Он поблагодарил всех, кто участвовал в процессе со стороны как России, так и Белоруссии.

«Мы узнали, как и вы, десять минут назад о таком радостном событии в нашей жизни. На сегодня только слова благодарности всем, кто участвовал. [Президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] поступил... не знаю, как сказать... наверное, мудро. Отдельное спасибо губернатору [Приморского края Олегу Кожемяко], который не остался безучастен к малой частице Приморского края, которая там родилась когда-то и жила определенный этап своей жизни», — сказал он.

Она сама в легком шоке от того, что произошло. Это все было для нас всех неожиданностью Сергей Дудич отчим Софьи Сапеги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, которую суд республики ранее приговорил к шести годам тюрьмы. Девушку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.

Сапега поблагодарила Лукашенко, назвав помилование подарком для нее и ее семьи. Сразу после этого она покинула территорию Белоруссии, рассказал ее адвокат Антон Гашинский.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске по требованию Белоруссии. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков. В мае 2022 года суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима.